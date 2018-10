Mann soll Haus angezündet haben: Mutter und Kinder gerettet

Nüsttal (dpa/lhe) - Ein 48-jähriger Mann soll am Samstagabend ein Haus in Nüsttal (Kreis Fulda) angezündet haben, in dem sich eine Mutter mit ihren beiden Kindern befand. Die Frau und ihre Kinder im Alter von drei und fünf Jahren wurden unverletzt gerettet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.