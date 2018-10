Mann soll angefahren, geschlagen und bedroht worden sein

Rosbach (dpa/lhe) - Ungewöhnlicher Fall für die Polizei in Mittelhessen: Ein 60-jähriger Radfahrer soll von einem Auto angefahren, dann geschlagen und bedroht worden sein. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann am Montagabend auf der Landstraße 3415 zwischen Burgholzhausen und Petterweil unterwegs, als ihn ein Auto überholte und anfuhr. Der 60-Jährige sei daraufhin in den Straßengraben gestürzt. Das Auto soll zunächst angehalten haben, zwei Männer sollen ausgestiegen sein. Einer der Männer habe dem 60-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen, der andere ihn mit einer Schusswaffe bedroht. Anschließend seien beide Männer geflüchtet. Die Polizei ermittelt.