Mann soll gestohlene Werkzeuge im Internet verkauft haben

Pohlheim/Gießen (dpa/lhe) - Ein Mann aus Mittelhessen soll im Internet für Tausende von Euro Werkzeuge verkauft haben, das er zuvor gestohlen haben soll. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fand die Polizei Diebesgut im Wert von gut 7000 Euro. Insgesamt soll der 48-Jährige mit seiner Masche rund 25 000 Euro ergaunert haben, wie die Polizei in Gießen am Freitag mitteilte. Der Mann aus Pohlheim (Landkreis Gießen) räumte nach der Wohnungsdurchsuchung am Donnerstag die Taten ein. Die meisten Werkzeuge und Messinstrumente hat er den Ermittlungen zufolge aus einem Unternehmen gestohlen, in dem er beschäftigt war. Nach seiner Vernehmung wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.