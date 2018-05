Mann soll nach Attacke mit Flaschenhals in Psychiatrie

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer lebensgefährlichen Attacke mit dem abgebrochenen Hals einer Bierflasche soll ein 49 Jahre alter Mann wegen versuchten Totschlags in die Psychiatrie eingewiesen werden. Einen entsprechenden Antrag stellte die Staatsanwaltschaft am Dienstag vor dem Landgericht Frankfurt. In dem Prozess geht es auch noch um einen zweiten Vorfall: Im Mai vergangenen Jahres war der Kroate in das Hauptstadtbüro des ZDF in der Berliner Innenstadt eingedrungen und hatte einen Sicherheitsmitarbeiter mit einem Messer am Kinn verletzt. Diesen Vorgang bewertete die Staatsanwaltschaft lediglich als Körperverletzung.