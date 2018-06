Mann sprüht Pfefferspray in Menschengruppe

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Ein Radfahrer hat vor einem Lokal in Rüsselsheim Pfefferspray in eine größere Gruppe von Menschen gesprüht. Zwei von diesen seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Darmstadt am Montag mit. Die Beamten nahmen kurz nach der Tat am Sonntagmittag einen 45-Jährigen fest. Er wurde wegen seines Gesundheitszustands in eine psychiatrische Klinik gebracht.