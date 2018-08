Mann stiehlt medizinische Ausstattung aus Rettungswagen

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein Mann hat in Darmstadt zwei Taschen mit medizinischen Hilfsmitteln im Wert von rund 500 Euro aus einem Krankenwagen gestohlen. In der Nacht zu Donnerstag öffnete der mutmaßliche Täter die unverschlossene Heckklappe des Wagens und suchte nach Beute, wie eine Polizeisprecherin sagte. Das Fahrzeug habe im Innenhof des Klinikums Darmstadt gestanden. In den Taschen hätten sich wohl keine Medikamente befunden. «Er hat wohl einfach die Chance ergriffen, ohne zu wissen, was in den Taschen ist.» Er sei geflohen und etwa 20 Jahre alt. Die Ermittlungen dauerten an.