Mann stirbt bei Autounfall auf der A45 in Südosthessen

Altenstadt (dpa/lhe) - Ein Autofahrer ist bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 45 in der Nähe von Altenstadt (Main-Kinzig-Kreis) ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Mann am Donnerstagmorgen in Richtung Gießen unterwegs, als sein Auto aus zunächst unbekannten Gründen zwischen den Anschlussstellen Hammersbach und Altenstadt mit einem vorausfahrenden Sattelschlepper zusammenstieß. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen nun aufgenommen. Die A45 wurde wegen Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt.