Mann stirbt bei Badeunfall in Fischbachtal

Fischbachtal (dpa/lhe) - Ein Mann ist bei einem Badeunfall in Fischbachtal (Landkreis Darmstadt-Dieburg) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 24-Jährige am Samstagabend mit Freunden auf einem Campingplatz gefeiert. Am späten Abend sei er zum Baden ins Naturschwimmbad gegangen und von dort nicht zurückgekehrt. Feuerwehrtaucher fanden den leblosen Mann und holten ihn aus dem Wasser. Versuche, den 24-Jährigen zu reanimieren, blieben erfolglos.