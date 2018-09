Mann stirbt bei Verhaftung: Verletzungen selbst zugefügt

Dietzenbach (dpa/lhe) - Bei einem Polizeieinsatz in Dietzenbach (Kreis Offenbach) ist am Mittwoch ein 66-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er sollte von Spezialkräften in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verhaftet werden. Bei der Aktion habe sich der wegen eines Tötungsdelikts Verdächtige selbst schwere Verletzungen zugeführt. Er starb noch in der Wohnung, wie die Polizei berichtete. Nähere Angaben zur Art der Verletzungen und zum Vorgehen der Spezialkräfte gab es zunächst keine. Eine Obduktion soll die Todesursache klären.