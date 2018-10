Mann tot am Mainufer gefunden

Offenbach (dpa/lhe) - Am Mainufer in Offenbach hat ein Fußgänger am Mittwochmorgen den leblosen Körper eines unbekannten Mannes gefunden. Der Fußgänger verständigte die Polizei, die nur noch den Tod des etwa 50-jährigen Mannes feststellen konnte. Da es keine Hinweise auf eine Straftat gegeben habe, sei derzeit von einem Unglücksfall auszugehen, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen dazu dauerten zunächst an. Auch die Identität des Toten sei noch unklar, da der Mann keine Personaldokumente bei sich trug.