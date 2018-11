Mann verletzt sich bei Dachstuhlbrand schwer

Wolfenhausen (dpa/lhe) - Ein 30-Jähriger hat sich bei einem Dachstuhlbrand in Wolfenhausen (Landkreis Limburg-Weilburg) schwer verletzt. Auch entstand bei dem Brand in dem Mehrfamilienhaus am Samstagabend ein Schaden von mindestens 150 000 Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Bewohner hatte den Ermittlungen zufolge ein Cordon Bleu in der Pfanne auf der angeschalteten Herdplatte vergessen, wodurch es zu dem Feuer kam. Die Flammen beschädigten vor allem den Dachstuhl des Hauses.