Mann verliert Kontrolle über Auto und stirbt bei Unfall

Darmstadt-Eberstadt (dpa/lhe) - Ein 28-jähriger Autofahrer ist auf der Bundesstraße 426 bei Darmstadt-Eberstadt ins Schleudern gekommen, mit seinem Wagen in ein anderes Fahrzeug geprallt und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Auto eines 53-Jährigen kollidiert. Dieses prallte darauf in den Wagen eines anderen 28-Jährigen. Der Unfallverursacher starb am Sonntagabend noch am Unfallort. Die beiden anderen Fahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Straße wurde zeitweise gesperrt.