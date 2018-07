Mann verliert beim Tauchen Bewusstsein und stirbt

Willingen (dpa/lhe) - Ein 66-Jähriger ist bei einem Tauchen im Kreis Waldeck-Frankenberg tödlich verunglückt. Er sei gemeinsam mit einem 51 Jahre alten Mann in der Schiefergrube Christine in Willingen unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Bei einem Dekompressionsstopp sei dem jüngeren Taucher aufgefallen, dass sein Begleiter fehlt. Er fand ihn in später bewusstlos in sechs Metern Tiefe und brachte ihn an die Oberfläche. Trotz Wiederbelebung starb der 66-Jährige später im Krankenhaus. Warum der Mann beim Tauchen das Bewusstsein verlor, war zunächst unklar.