Mann verschanzt sich in Wohnung: Spezialkommando vor Ort

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Mann hat sich am Montag in seiner Wohnung in Wiesbaden verschanzt. Wie eine Polizeisprecherin sagte, sollte in der Wohnung am Morgen eine «polizeiliche Maßnahme» durchgeführt werden. Der Bewohner verbarrikadierte sich und hinderte die Beamten am Zutritt. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei versuchte am Mittag, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen und konnte die Wohnung schließlich betreten. Zwei Personen wurden festgenommen, wie die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Während des Einsatzes wurde der Bereich um die Wohnung weiträumig abgesperrt. Nähere Angaben zu der Maßnahme am Morgen sowie zu den Festgenommenen machte die Polizei zunächst nicht.