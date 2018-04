Mann vertreibt Angreifer mit Motorsäge

Hofheim am Taunus (dpa/lhe) - Mit einer Motorsäge hat ein Mann bei einer Schlägerei in Hofheim am Taunus in der Nacht zum Sonntag mehrere Angreifer vertrieben. Wie die Polizei mitteilte, war es vor einer Gaststätte zunächst zum Streit gekommen. Ein Mann schlug eine Glasscheibe ein, verletzte sich erheblich an der Hand und wollte mit einem Begleiter in dessen Auto fliehen. Andere, zunächst unbekannte Schläger holten ihn jedoch ein und verletzten ihn auch am Kopf. Daraufhin holte der Begleiter, ein Landschaftsgärtner, die Motorsäge aus seinem Auto - die Angreifer flohen. Nach Polizei-Angaben war Alkohol im Spiel. Der Verletzte kam in einen Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.