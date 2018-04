Mann wegen Autos für Reise umgebracht: Angeklagter gesteht

Er selbst und seine 17 Jahre alte Freundin hätten es nach einem misslungenen Drogengeschäft auf den Wagen ihres Opfers abgesehen, um damit in die Schweiz zu flüchten, sagte der Angeklagte. Dem 45-Jährigen lauerten sie in der Nacht des 11. November 2017 in Gera auf, wohin sie es mit einem Fahrrad und zu Fuß geschafft hatten.

Nach der Tat warf das Paar den Toten bei Niederaula (Osthessen) in die Fulda und fuhr nach Frankfurt/Main. Dort fielen die beiden auf einem Parkplatz einem Security-Mann auf, der die Polizei alarmierte. Das Opfer wurde erst drei Monate später von einem Spaziergänger entdeckt.