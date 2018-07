Mann wegen seines Autos ermordet: Fall geht vor den BGH

Zwickau (dpa) - Ein 20-Jähriger hat nach Überzeugung Zwickauer Richter einen ihm unbekannten Mann hinterrücks erstochen, um an dessen Auto zu kommen. Gemeinsam mit seiner 17 Jahre alten Freundin habe er sich damit in die Schweiz absetzen wollen. Das Paar wurde Ende Juni verurteilt - und nun geht der Mordprozess in die nächste Instanz. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung haben gegen das Urteil des Landgerichts Zwickau Revision eingelegt, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch auf dpa-Nachfrage bestätigte.