Mann will vor Kontrolle flüchten: Überfährt fast Polizisten

Ein Blaulicht leuchtet am 27.07.2015 in Osnabrück (Niedersachsen) auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv

Ein Blaulicht leuchtet am 27.07.2015 in Osnabrück (Niedersachsen) auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein 23-jähriger Mann hat bei einer Verkehrskontrolle in Wiesbaden beinahe einen Polizisten angefahren. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll der Mann so auf den Polizisten zugehalten haben, dass sich dieser nur durch einen Sprung zur Seite hatte retten können. Der 23-Jährige sollte auf einem Parkplatz kontrolliert werden, gab dann aber plötzlich Gas.