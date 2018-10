Mann wirft Feuerlöscher aus dem Fenster und beschädigt Auto

Kassel (dpa/lhe) - Ein 39-jähriger Mann hat in Kassel einen Feuerlöscher aus seiner Dachgeschosswohnung geworfen und an einem geparkten Auto einen Schaden von rund 4000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Mann am Mittwochabend bereits in seiner Wohnung randaliert, bevor er den Feuerlöscher aus dem Fenster warf. Menschen wurden nicht verletzt. Warum der polizeibekannte Mann so ausgerastet war, blieb zunächst unklar.