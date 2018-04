«March for Science» zum zweiten Mal in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zum zweiten Mal wollen heute Menschen weltweit für freie Forschung und gegen Populismus demonstrieren. Auch Frankfurt will sich als eine von 14 Städten in Deutschland an den Protesten des «March for Science» beteiligen. Von der Bockenheimer Warte geht es für eine Abschlusskundgebung zum Römerberg. Im vergangenen Jahr sind in Frankfurt rund 2500 Menschen auf die Straße gegangen.