Mario Barth hat nichts gegen unrasierte Frauenbeine

Bad Vilbel (dpa/lhe) - Der Comedian Mario Barth hat keine Abneigung gegen unrasierte Frauenbeine. «Wenn es nur um Beine in der Beziehung geht, dann haben wir was falsch verstanden», sagte der 45-Jährige dem privaten Rundfunksender Hit-Radio FFH in Bad Vilbel am Dienstag. Jeder müsse für sich entscheiden, was er gut finde. Aus eigener Erfahrung wisse er, dass an einigen Stellen am Körper der Einsatz eines Epilierers sehr weh tue. «Wenn Frauen sich überall rasieren und zupfen, das finde ich beachtlich. Es sind echt pure Schmerzen.»