Martin Faass wird Direktor des Hessischen Landesmuseums

Darmstadt (dpa/lhe) - Neuer Leiter des Hessischen Landesmuseums wird der Direktor der Liebermann-Villa am Wannsee: Martin Faass fängt Anfang 2019 in Darmstadt an. Der 55 Jahre alte Kunsthistoriker folgt auf Theo Jülich, der Anfang dieses Jahres gestorben ist. Bei der Präsentation der vielfältigen Sammlungen des Universalmuseums komme es ihm vor allem auf den Bezug zur Aktualität an, sagte Faass bei seiner Vorstellung am Dienstag in Darmstadt. «Es geht darum, Geschichten zu erzählen.»