Maskierte Räuber überfallen Rentnerehepaar

Oberursel/Wiesbaden (dpa/lhe) - Zwei maskierte Räuber haben ein Rentnerehepaar in seiner Wohnung überfallen. Dabei erbeuteten sie unter anderem mehrere Hundert Euro Bargeld, wie die Polizei in Wiesbaden mitteilte. Die Unbekannten hatten der 67 Jahre alten Frau am Montagmorgen vor ihrem Haus in Oberursel (Hochtaunuskreis) aufgelauert. Als sie die Tür öffnete, um die Katze hereinzulassen, sprangen die Männer in die Wohnung. Sie schlugen und fesselten die 67-Jährige und den 73 Jahre alten Mann. Nach dem Überfall entkamen die Räuber unerkannt.