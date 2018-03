Maskierte Räuber überfallen Supermarkt in der Wetterau

Offenbach (dpa/lhe) - Zwei maskierte Männer haben am Samstagabend die Filiale eines Lebensmittel-Discounters in Hammersbach (Main-Kinzig-Kreis) überfallen. Die beiden etwa 23 bis 30 Jahre alten Täter drangen nach Polizeiangaben kurz vor Ladenschluss mit Sturmhauben getarnt in den Supermarkt im Ortsteil Langen-Bergheim ein. An der Kasse zwang einer der Räuber eine Kundin mit vorgehaltener Pistole, sich auf den Boden zu legen. Dann forderte er von der Kassiererin das Bargeld. Der zweite, mit einem Beil bewaffnete Täter verstaute das Geld in einer Papiertüte und nahm noch etliche Zigarettenschachteln aus der Auslage. Danach flüchteten die Männer mit einem vor dem Markt abgestellten Auto.