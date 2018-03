Massenkarambolage auf der A3 in Unterfranken

In der Folge fuhr ein weiterer Wagen in ein Auto, das ein Ersthelfer auf dem linken Fahrstreifen abgestellt hatte. Dieses und ein ebenfalls touchiertes Fahrzeug schleuderten über die Fahrbahn und kollidierten mehrfach mit der Leitplanke. Ein Motorblock riss heraus und landete auf einem anderem Wagen. Zudem verursachten umherfliegende Teile Schäden an einem Lastwagen. Letztlich sei die Unfallstelle auf mehrere hundert Meter verteilt gewesen, berichtete die Polizei. Die Autobahn blieb in Richtung Frankfurt etwa sechs Stunden lang gesperrt. Die Ermittler suchen nun den Wagen, der an der ersten Kollision beteiligt war. Er war nach dem Bremsmanöver unerkannt weitergefahren.