Mathildenhöhe: Gutachten sollen Zukunft der Platanen klären

Nach einem für die Unesco-Welterbebewerbung erstellten Gutachten sind etwa 100 der 184 Bäume so stark geschädigt, dass sie ersetzt werden müssen. Die Stadt geht in einer Untersuchung von 79 notwendigen Neupflanzungen aus. Das Welterbeverfahren sei wegen des Zustands der Platanen aber nicht in Gefahr, betonte Partsch.