Max-Planck-Institut zieht auf Frankfurter Kulturcampus um

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik will auf den Frankfurter «Kulturcampus» umziehen. Voraussichtlich ab 2023 werde man sich mit den rund 130 Mitarbeitern in der ehemaligen Druckerei Dondorf am Rande des Areals im Stadtteil Bockenheim niederlassen. «Historie und Architektur des Industriegeländes ist einfach faszierend», erklärte am Montag die zuständige Baukoordinatorin Julia Intemann. Das interdisziplinäre Institut sitzt derzeit in einem angemieteten Gebäude in der Innenstadt und sucht seit längerem eine feste Bleibe.