Medizinkonzern Fresenius auf Kurs - Tochter FMC unter Druck

Bad Homburg (dpa) - Der Medizinkonzern Fresenius liegt dank eines starken Wachstums in allen Regionen und Sparten nach dem ersten Quartal auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Sorgen bereitet aber der starke Euro, der die Steigerungen durch ein teureres Geschäft außerhalb Europas aufzehrt. So sank der Umsatz in den ersten drei Monaten um ein Prozent auf 8,12 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Bad Homburg mitteilte. Ohne den Währungseinfluss wäre der Erlös um sieben Prozent gestiegen. Unter dem Strich standen 450 Millionen Euro Gewinn - etwas weniger als zum Jahresbeginn 2017, der allerdings durch einen positiven Sondereffekt beeinflusst war.