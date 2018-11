Meerschweinchen mit beigelegtem Hilferuf gefunden

Weiterstadt (dpa/lhe) - Ein ausgesetztes Meerschweinchen hat in Südhessen zahlreiche besorgte Tierfreunde auf den Plan gerufen. Ein Mann hatte den kleinen Nager in einem Karton an einem Altkleidercontainer in Weiterstadt nahe Darmstadt entdeckt und dem Tierhilfeverein «Kellerranch» übergeben. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, lagen in dem Karton auch ein paar Euro-Münzen, ein polnischer 20-Zloty-Schein und ein Zettel mit einem Hilferuf: «Mein Papa will es nicht haben. Bitte helft dem Wirbel! Geld ist dabei!», steht in Kinderschreibschrift darauf, wie auch mehrere Medien berichteten.