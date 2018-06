Mehr Abschiebungen in Hessen

Von Januar bis April reisten außerdem 871 Menschen freiwillig aus, darunter 338 erfolglose Asylsuchende, wie das Innenministerium am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. In den ersten vier Monaten 2017 waren 981 Menschen freiwillig ausgereist und 400 abgeschoben worden.

Das Land habe nach dem starken Anstieg der Flüchtlingszahlen im Jahr 2015 die «erforderlichen personellen, organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für einen konsequenten Vollzug des Aufenthaltsgesetzes geschaffen», teilte das Ministerium weiter mit. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 1148 Menschen abgeschoben, 2908 reisten freiwillig aus.