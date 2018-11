Mehr Anrufer, mehr beteiligte Kommunen: 115-Verbund wächst

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund die Hälfte aller Einwohner in Hessen sind über ihre Stadt oder Gemeinde Mitglied im 115-Verbund. Sie können bei Fragen oder Angelegenheiten statt in ihrem Rathaus bei der einheitlichen Behördenrufnummer 115 anrufen. Die Zahl der beteiligten Kommunen wächst: «Neben der hessischen Landesverwaltung sind derzeit 90 Gemeinden und Städte und sechs Landkreise in Hessen Teilnehmer im 115-Verbund», sagte Michael Schaich, Sprecher des hessischen Innenministeriums. Beim Start 2009 waren zwölf kommunale Teilnehmer dabei.