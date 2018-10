Mehr Anträge auf Kinderreha: Anstieg um rund acht Prozent

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Immer mehr Eltern in Hessen beantragen für ihre Kinder eine Kur oder andere Maßnahmen zur Rehabilitation. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl der Anträge zu Kinder- und Jugendrehabilitationen 2017 um 8,1 Prozent gestiegen, um 1,3 Prozent bei den Rentenversicherungsträgern insgesamt, wie die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Hessen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Kinder und Jugendliche, deren Gesundheit erheblich gefährdet oder durch chronische Erkrankungen beeinträchtigt ist, können stationäre und ambulante Angebote der DRV in Anspruch nehmen. 1953 Anträge wurden im vergangenen Jahr bei der DRV Hessen gestellt, 1255 wurden bewilligt.