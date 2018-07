Mehr Einkommensmillionäre in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen steigt die Zahl der Menschen, die pro Jahr mindestens eine Million Euro Einkommen haben. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, zählten die Steuerbehörden im Jahr 2014 landesweit 1624 Einkommensmillionäre. Das entspricht einem Anstieg von 12,9 Prozent im Vorjahresvergleich. Rein rechnerisch lagen die Einkünfte pro Steuerpflichtigem bei 2,7 Millionen Euro. Dem Staat standen so insgesamt 1,6 Milliarden Euro Einkommensteuer zu - gut ein Viertel mehr als im Jahr davor.