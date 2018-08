Mehr Ermittlungen wegen Kinderpornografie und Extremismus

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei der Bekämpfung des islamisch motivierten Extremismus werden sich in Hessen künftig vier Staatsanwälte ausschließlich auf Ermittlungen in diesem Bereich konzentrieren können. Das kündigte Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) am Freitag bei der Vorstellung der Jahresbilanz der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft an. Sie sind Teil einer landesweit zuständigen Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus in Hessen, die im September die Arbeit aufnimmt, sagte die Ministerin. Hessen ist nach Bayern das zweite Bundesland, das eine solche Zentralstelle einrichtet. Dort werden auch Verfahren übernommen, die von der Generalbundesanwaltschaft abgegeben wurden.