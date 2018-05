Mehr Geld für Projekte zur Entwicklungshilfe

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Landesregierung hat die Mittel für Projekte zur Entwicklungshilfe angehoben. 2018 und 2019 werden vor allem kleinere Initiativen mit rund 860 000 Euro pro Jahr unterstützt, erklärte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Dienstag in Wiesbaden bei der Vorstellung der neuen Leitlinien zur Entwicklungszusammenarbeit der schwarz-grünen Koalition. Damit seien die Mittel des Landes in dieser Legislaturperiode nahezu verdreifacht worden.