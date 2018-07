Mehr Hessen sind auf Hilfe zum Lebensunterhalt angewiesen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Immer mehr Menschen in Hessen brauchen Hilfe vom Staat, um über die Runden zu kommen. Wie das Statistische Landesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, erhielten Ende vergangenen Jahres 30 481 Personen Hilfe zum Lebensunterhalt. Das waren vier Prozent mehr als 2016.