Mehr Jobs und höhere Umsätze in Hessens Baubranche

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das hessische Bauhauptgewerbe hat wegen des anhaltenden Bau-Booms die Zahl der Beschäftigten im Jahr 2017 deutlich ausgebaut. Wie das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, waren im Jahresdurchschnitt 31 139 Mitarbeiter in den Betrieben im Land im Einsatz. Das waren 16,5 Prozent mehr im Vergleich zum Jahr 2016.