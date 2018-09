Mehr Kinder mit ausländischen Wurzeln in Kitas und Horten

Den höchsten Anteil in Hessen verzeichnet Rüsselsheim. Dort haben rund 68 Prozent der Kinder, die Hort, Kita und Kindergarten besuchen, einen Migrationshintergrund. Die Stadt Offenbach folgt mit 67 Prozent. Am niedrigsten ist die Quote der Statistik zufolge im Werra-Meißner-Kreis und im Vogelsberg. In die Daten fließen Angaben von Horten, Kindergärten und Kitas ein. Betreuungsangebote von Schulen bleiben außen vor. Erfasst werden Kinder unter 14 Jahren.