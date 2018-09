Mehr Kinder unter drei Jahren in Kita und bei Tagesmüttern

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen steigt die Zahl der betreuten Kleinkinder weiter an. Zum Stichtag 1. März waren es 55 523 Kinder unter drei Jahren. Das ist ein Plus von 2117 im Vergleich zum Vorjahr. Der Aufwärtstrend ist nach Angaben des Statistischen Landesamts in fast ganz Hessen zu beobachten. Ausnahme ist der Landkreis Bergstraße. Dort wurden neun Kinder weniger betreut. Die größten Zunahmen (325) verzeichnete Frankfurt, wo insgesamt mehr als 10 000 Kleine in Obhut von Kitas und Tagesmüttern waren, sowie der Wetteraukreis mit zusätzlich 230 Kindern.