Mehr Krätzefälle im Landkreis Fulda

Aktuell gebe es wieder eine Häufung. In den vergangenen sechs Wochen seien zehn Fälle aufgetreten. Zuletzt kamen Meldungen aus Burghaun, wie der Kreis berichtete. Die betroffenen Kinder wurden nach Hause geschickt. Darüber hatte auch der «Hessische Rundfunk» berichtet. Nach Angaben der Krankenkasse AOK hat sich die Zahl der Betroffenen in Hessen in fünf Jahren fast verdreifacht.

Einzelfälle von Krätze sind laut Kreis nicht meldepflichtig. An Orten, wo viele Menschen zusammenkommen, allerdings schon. Beim Auftreten in Schulen, Kinderheimen und Kitas muss eine Meldung erfolgen. Seit Mitte Juli besteht auch Meldepflicht bei Bewohnern und Personal von Einrichtungen wie Pflegeheimen, Justizvollzugsanstalten und Asylunterkünften.