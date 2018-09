Mehr Macher sind gesucht

Eigentlich hätte dabei auch die Beratung und Abstimmung über eine Satzungsänderung auf der Tagesordnung gestanden. Damit die Zeit für die Diskussion darüber ausreicht, wurde diese aber vertagt. Der wiedergewählte Vorsitzende Ralf Stahl nahm daher seine Wahl nur für den Zeitraum eines Jahres an, weil sich mit der neuen Satzung auch die Vorstandsstruktur ändern soll.

Stahl: Breite Unterstützung fehlt auch, weil kaum Nachwuchs vorhanden ist

Stahl erklärte in seinem Bericht, dass im Vergleich zu früheren Jahren inzwischen weniger Veranstaltungen stattfänden. Auch die Zahl der Führungen und Ausstellungen im Heimatmuseum, das der Verein betreut, seien deutlich zurückgegangen. Grund sei zum Teil, dass die Mitglieder des aktuellen Vorstands alle berufstätig seien und die Vereinsaktivitäten deshalb "nebenher" liefen. Es fehle aber auch an einer breiteren Unterstützung durch weitere Mitglieder. Zum einen liege dies an der Altersstruktur des Vereins, dessen Mitglieder auf ein Durchschnittsalter von 65 Jahren kommen - zum anderen auch an einer vernachlässigten Werbung um jüngere Mitglieder über viele Jahre hinweg.

Zudem verwies Stahl auf eine Mitgliederbefragung im vergangenen Jahr. Diese hatte unter anderem ergeben, dass mehrere Mitglieder gerne punktuell zu einer Unterstützung bereit seien, dies aber vor allem auf Initiative des Vorstands.

Ein positives Signal setzte Tanja Bernhardt-Scherer, die sich bereit erklärte, die Leitung der Bastelgruppe des Vereins zu übernehmen. Breite Unterstützung erhielt auch die zweite Vorsitzende, Annette Greier, als sie über ihre Tätigkeit als Spartenleiterin Museum abstimmen ließ. Da sie diese Aufgabe aus Zeitgründen nur eingeschränkt ausüben kann, hatte sie die Meinung der Versammlung eingeholt. Diese stimmte einer Fortführung der Tätigkeit auch in der eingeschränkten Form zu.

Bewegung gab es auch bei der Mitgliederbetreuung. Während Berthold Burzel, unterstützt von Kassierer Klaus Wenzel, bereits seit dem vergangen Jahr rührig neue Mitglieder wirbt, übernehmen zukünftig Helga Hofmann und Marianne Gerhardt die Mitgliederbetreuung in Waldgirmes. Ursula Schöberl erklärte sich dazu bereit, Ralf Stahl in Atzbach zu unterstützen. Die Vereinsmitglieder in Dorlar werden weiterhin von Stahl betreut.

Karola und Ernst Motz wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Auf Initiative des früheren Museumsleiters Erwin Schmidt hin wurde der früheren Leiterin der Volksliedgruppe, Irmgard Jung, für ihr Engagement die Ehrenmitgliedschaft verliehen.