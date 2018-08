Mehr Menschen wollen Ausbildung anerkennen lassen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Immer mehr Menschen wollen in Hessen ihre im Ausland erworbene Berufsausbildung anerkennen lassen. Wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte, stieg die Zahl im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2016 um 8 Prozent auf 4869 Anträge. Mit 1495 Anträgen wollen die meisten Bewerber als Gesundheits- oder Krankenpflegekraft in Hessen arbeiten. Danach kommen beschäftigungswillige Lehrer (515 Anträge), Ärzte (409), Ingenieure (356) und Fachkräfte für Betreuung (298). 59 Prozent der Anträge stellten Frauen.