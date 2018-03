Mehr Radwege: Frankfurter Initiative sammelt Unterschriften

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Auch in Frankfurt ist ein Bürgerbegehren für mehr Radwege geplant. Die private Initiative «Radentscheid Frankfurt am Main» will ab 4. April mit der Sammlung von Unterschriften beginnen, wie sie am Donnerstag mitteilte. Hintergrund sei der wachsende Verkehr in der Stadt. Mit besser ausgebauten und zahlreicheren Radwegen sowie mehr Fahrrad-Abstellplätzen hoffen die Initiatoren, zahlreiche Autofahrer zum Umsteigen motivieren zu können. Jeder Bürger in jedem Alter solle sicher, zügig und ohne Angst seine Wege in Frankfurt mit dem Fahrrad zurückzulegen können, fordert die Initiative.