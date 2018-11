Mehr Schulabgänger beginnen duale Berufsausbildung

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mehr junge Menschen in Hessen haben im Schuljahr 2017/2018 eine betriebliche Ausbildung angefangen. Das Interesse an einer schulischen Ausbildung ging hingegen zurück, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. 36 180 Jugendliche begannen demnach eine duale Berufsausbildung, 3 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei der reinen schulischen Ausbildung, zu der etwa sozialpädagogische Berufe gehören, sank die Zahl der Anfänger um 7 Prozent auf 12 920.