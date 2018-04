Mehr Straftaten an Hessens Schulen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Insgesamt 6079 Straftaten an Schulen hat die Polizei in Hessen im vergangenen Jahr erfasst. Das sind 89 mehr als im Vorjahr, im Jahr 2008 waren es dagegen noch 8181 Fälle. Wie das Landeskriminalamt in Wiesbaden mitteilte, hat sich die Aufklärungsquote verbessert: von rund 42 im Jahr 2016 auf 46 Prozent im vergangenen Jahr.