Mehr Wolken, aber weiterhin kaum Regen in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Das sommerliche Wetter neigt sich dem Ende zu: In den kommenden Tagen sinken die Temperaturen in Hessen allmählich. Dazu trägt auch eine teilweise dichte Wolkendecke bei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag berichtete. So bleibt es am Freitag nur in Südhessen sonnig und heiter. In den übrigen Landesteilen ist es teilweise stark bewölkt, örtlich ist auch Sprühregen möglich. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 16 und 20 Grad.