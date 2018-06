Mehr Zulauf an Hessens Privatschulen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der Schüler an den hessischen Privatschulen ist im laufenden Schuljahr leicht gestiegen. Wie das Statistische Landesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, besuchen über 46 900 Schüler eine allgemeinbildende Schule in privater Trägerschaft. Im Vergleich zum Schuljahr 2016/17 entspricht das einem Zuwachs um 830 Kinder und Jugendliche oder 1,8 Prozent.