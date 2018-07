Mehr als 11 000 Dauerkarten bei Darmstadt verlängert

Darmstadt (dpa/lhe) - Rund 11 200 Dauerkarten-Besitzer haben ihr Saisonticket für die kommende Zweitliga-Spielzeit des SV Darmstadt 98 verlängert. Wegen der anstehenden Umbauarbeiten im Stadion am Böllenfalltor gehen darüber hinaus keine neuen Dauerkarten in den Verkauf, wie der Verein am Donnerstag mitteilte.