Mehr als 13 000 Tafeln Schokolade aus Lastwagen gestohlen

Lorsch/Darmstadt (dpa/lhe) - Die Täter kamen in der Nacht und hatten es auf Süßes abgesehen: Mehr als 13 000 Tafeln Schokolade haben Diebe aus einem Sattelzug auf der Rastanlage Lorsch-Ost an der Autobahn 67 gestohlen. Die Unbekannten gingen so leise vor, dass sie der schlafende Lkw-Fahrer nicht bemerkte, wie die Polizei am Dienstag in Darmstadt berichtete.