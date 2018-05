Mehr als 1700 Studenten an Berufsakademien eingeschrieben

Wiesbaden (dpa/lhe) - Studieren an hessischen Berufsakademien wird zunehmend beliebter. Im vergangenen Jahr besuchten 1719 Männer und Frauen eine der elf staatlich anerkannten Akademien - 2007 waren es noch 719 gewesen, wie ein Mitarbeiter des Statistischen Landesamtes am Montag in Wiesbaden erläuterte. In den Jahren dazwischen stiegen die Zahlen stetig - mit kleinen Ausreißern nach unten 2014 und 2015.